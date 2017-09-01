Львів приймає Фестиваль електронної музики

1-2 вересня відбудеться Фестиваль електронної музики Unsound Disloсation: Львів

Unsound Disloсation – це проект Goethe-Institut у співпраці з відомим краківським фестивалем електронної музики Unsound.

Цей довготривалий проект реалізовують у 2016-2018 роках у 9 країнах регіону Східна Європа / Центральна Азія: Білорусь, Грузія, Казахстан, Росія, Україна, Киргизстан, Таджикистан, Азербайджан та Вірменія.

Unsound Dislocation: Львів включатиме два вечори концертів у Львівській філармонії, а також клубну подію у !FESTrepublic. Club.

Сьогодні, 1 вересня, берлінець ROBERT HENKE, також відомий як Monolake і один з творців Ableton, запрезентує свій відомий проект Lumière III, що оперує звуком та лазерами. Хоча Lumière вже виконувався по всьому світу, у Львові відбудеться українська прем’єра цього яскравого проекту.

Розпочне вечір ембієнтний сет української артистки з Варшави POLY CHAIN. Після концерту у !FESTrepublic. Club відбудеться клубний вечір, який занурить відвідувачів у лефтфілдове техно, але і не тільки. Хедлайнерами вечірки стануть ZENKER BROTHERS із Мюнхена, відомі як одні з найцікавіших техно-музикантів свого покоління. Вони виконають розширений діджейський сет. Також виступять CHINO з Польщі з лайф-сетом і резидентка Unsound’у OLIVIA. Розпочнуть вечірку львів’янин DJ LAWRIN та киянин KONAKOV.

Наступного дня (2 вересня) відбудеться українська прем’єра проекту KSIĘŻYC з українською співачкою й композиторкою SVITLANA NIANIO. KSIĘŻYC були одним з найвідоміших польських гуртів 90-х, який поєднує експериментаторський дух із слов’янськими фольклорними традиціями. Після довгої перерви, вони повернулися на сцену під час Unsound 2014, і з того часу активно гастролюють. Співачка й мульти-інструменталістка SVITLANA NIANIO також була активною у 90-х, працювала з містичним слов’янським фольклором, музичним мінімалізмом та авангардом. Спеціально для цього проекту до них приєднається польський музикант PAWEŁ ROMAŃCZUK. Він творить музику з допомогою іграшкових інструментів і є учасником польського експериментального ансамблю Małe Instrumenty. Відкриє вечір львівський електронний музикант MANU з ембієнтним сетом.

Програма подій:

01.09.2017 / Львівська Філармонія / Концерний зал ім. С. Людкевича (вул. Чайковського, 7)

19:00

Poly Chain [UA]

Robert Henke [DE] – Lumière III

01.09.2017

22:00 / !FESTrepublic. Club (вул. Старознесенська, 24-26)

CLUB NIGHT: LAWrin [UA] / Konakov [UA] /Chino [PL] / Zenker Brothers [DE] / Olivia[PL]

02.09.2017

19:00 / Львівська Філармонія / Концертний зал ім. С. Людкевича (вул. Чайковського, 7)

MANU [UA]

Księżyc / Svitlana Nianio / Paweł Romańczuk[PL/UA]

Квитки продають у касах Філармонії, !FESTrepublic. Club та на gastroli.ua