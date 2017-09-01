Через п’яного водія на Старосамбірщині травмувалися п’ятеро осіб (ФОТО)

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 31 серпня, близько 22.30 на автодорозі Смільниця – Старий Самбір у селі Поляна Старосамбірського району

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля «Сеат Кордоба», 28-річний мешканець Старосамбірського району, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв лобове зіткнення з автомобілем «Фольксваген ЛТ» під керуванням 34-річного мешканця цього ж району.

Унаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій і троє пасажирів «Сеата». Водія госпіталізовано в травматолочічне відділення з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, вивих лівого кульшового суглобу, рвані рани голови, алкогольне сп’яніння». 29-річного мешканця Старосамбірського району госпіталізовано у хірургічне відділення з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, різані рани волосистої ділянки голови». У реанімаційне відділення госпіталізовано 19-річну мешканку цього ж району, в неї медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом нижньої щелепи із зміщенням, тупу травму грудної клітки і живота. У 18-річної жительки Старосамбірського району – закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, множинні рвані рани голови, закриту тупу травму живота, розрив селезінки.

Окрім цього, в ДТП постраждала також пасажирка автомобіля «Фольксваген». 31-річну мешканку Старосамбірського району з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана лобної ділянки голови, забій обох колінних суглобів та правого гомілково-ступеневого суглобу» госпіталізовано в хірургічне відділення.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін. Призначено експертизи.