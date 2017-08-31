Від завтра трамваї їхатимуть до головного залізничного вокзалу

Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», від завтра буде відкрито для руху трамваїв вул. Чернівецьку

«Як і було анонсовано, завтра, 1 вересня, буде відкрито для руху трамваїв вул. Чернівецьку. Усі ремонтні роботи завершені. Тут було встановлено нову трамвайну колію, замінено контактну мережу. Залишається доробити платформу на зупинці пасажирів. Однак ці роботи не є перешкодою для відновлення руху, і за кілька днів ми їх завершимо», – розповів Євген Калитич, заступник директора ЛКП «Львівавтодор».

За його словами, проведено перемовини з ЛКП «Львівелектротранс». Сьогодні після обіду відбудеться пробний виїзд трамваїв новою колією, а вже завтра за звичним графіком трамваї № 1, 6 та 9 курсуватимуть до залізничного вокзалу.