У смертельній ДТП на Львівщині постраждали журналісти (доповнено)

ДТП сталася сьогодні, 31 серпня, у Старосамбірському районі, біля села Верхній Лужок на трасі Старий Самбір – Турка. Автомобіль «Деу Ланос» в’їхав у бетонну опору. Внаслідок ДТП загинув водій, також потерпіло троє осіб. У автомобілі перебували журналісти телеканалу НТА. Про це інформує на своїй facebook-сторінці депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Інформацію про смертельну ДТП «Львівській газеті» підтвердили в Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

Як повідомили згодом у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 31 серпня, близько 15.30 на автодорозі Львів – Ужгород у селі Вехній Лужок, Старосамбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Деу Ланос», 28-річний львів’янин, з невідомих причин не впорався з керуванням та в’їхав у залізобетонну опору моста.

Унаслідок автопригоди водій загинув, ще трьох пасажирів доставили у лікарню. Зараз їх оглядають медики. В автомобілі їхали троє працівників одного з львівських телеканалів.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.