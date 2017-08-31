У центрі Золочева археологи шукають давні фортифікації (фото)

Археологи НДЦ «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України проводять археологічні розкопки біля найстарішого золочівського храму – церкви св. Миколая Чудотворця. Дослідження здійснюють на замовлення Золочівської міської ради, їхня мета – виявити рештки фортифікацій старого Золочева.

За три тижні науковці знайшли рештки майже 40 поховань у межах території колишнього прицерковного цвинтаря, з них одне – поховання невідомого священика.

«Маємо 19 поховань, у яких кістки лежать у правильному анатомічному порядку і головою на захід, а також близько 20 перезахоронень, про що свідчать кістяки складені не в анатомічній послідовності», – розповів керівник досліджень Юрій Лукомський.

За його словами, археологи продовжують дослідження і ще сподіваються знайти залишки міських укріплень.

«Міська рада має на меті впорядкувати цю площу і наше завдання перевірити, чи були там колись фортифікації. Несподіванкою стало те, що оборонні мури не знайшли там, де очікували. Найближчим часом плануємо перевірити увесь схил штучного пагорба поблизу церкви, де можуть бути залишки давніх укріплень», – прокоментував Юрій Лукомський.

Для цього науковцям потрібно зняти шар землі з пагорба, який насипали у кілька етапів, і заглибитися приблизно на 4 метри.

Якщо фортифікації таки знайдуть, археологи сподіваються на їхнє експонування у майбутньому, як це є, наприклад, у Батурині.