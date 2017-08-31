Поїзди «Київ – Перемишль» тимчасово курсуватимуть до Львова та Медики

У зв’язку з модернізацією залізниці на території Польщі швидкісні поїзди Інтерсіті+ Київ – Перемишль з 16 по 27 жовтня курсуватимуть до станцій Медика та Львів. Про це інформує Укрзалізниця.

ПАТ «Укрзалізниця» звертає увагу пасажирів, що в зазначений період швидкісні поїзди Інтерсіті+, які курсують з України до Польщі, обмежуватимуть маршрут прямування до станції Медика (Польща) та до Львова. Рух поїздів колією 1520 мм на дільниці Перемишль – Хурко не здійснюватиметься.

Зокрема, швидкісний поїзд Інтерсіті+ №706/705 «Київ – Львів – Перемишль» у період з 16 по 27 жовтня обмежить маршрут курсування до станції Медика (Польща). Для пасажирів, які прямують до Перемишля, на станції Медика польська залізниця забезпечить пересадку в автобуси до Перемишля та в зворотному напрямку. Поїзд прибуватиме на станцію Медика об 11:37, а в зворотному напрямку до Києва вирушатиме зі станції Медика о 16:22.

Другий поїзд Інтерсіті+ до Польщі – №716/715 «Київ – Перемишль – Київ» через Вінницю, Хмельницький і Тернопіль, у період з 16 по 27 жовтня курсуватиме діючим розкладом, але з обмеженням маршруту до станції Львів.

Також у зв’язку з проведенням модернізації колії на дільниці Перемишль – Хурко відбудуться зміни в курсуванні вагонів у складі поїзда №51/52 Варшава/Вроцлав – Львів. Так, до початку колійних робіт на дільниці Перемишль – Хурко останній раз вагон Варшава – Львів відправиться з Варшави 14 жовтня та прибуде до Львова 15 жовтня, зворотно відправлення вагона зі Львова 15 жовтня та прибуття до Варшави 16 жовтня. Вагон Львів – Вроцлав останній раз відправлятиметься зі Львова 14 жовтня та прибуватиме до Вроцлава 15 жовтня, зворотно відправлення зі Вроцлава 15 жовтня та прибуття до Львова 16 жовтня.

Після завершення робіт із модернізації колії вперше вагон Варшава – Львів відправиться з Варшави 27 жовтня та прибуде до Львова 28 жовтня, а зворотно зі Львова – 28 жовтня та прибуття до Варшави 29 жовтня. Вагон Львів – Вроцлав відправиться зі Львова 27 жовтня та прибуде до Вроцлава 28 жовтня, зворотно відправлення із Вроцлава 28 жовтня та прибуття до Львова 29 жовтня.

Пасажирів, які з 16 по 27 жовтня 2017 року планують подорожі до Польщі, просять уточнювати інформацію щодо руху поїздів у залізничних касах або в довідкових службах на вокзалах.