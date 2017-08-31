Підписанти Пакту заради молоді на Львівщині зустрінуться з представниками університетів

Центр «Розвиток КСВ», Міністерство молоді та спорту України за підтримки Львівської обласної державної адміністрації запрошують університети та профтехнічні навчальні заклади на відкриту зустріч «Співпраця бізнесу та освіти заради кар’єри молоді».

Захід відбудеться 5 вересня о 09:30 у приміщенні Львівської ОДА (вул. Винниченка, 18, каб. 257) за участі підписантів Українського Пакту заради молоді-2020, серед яких компанії: Кредобанк, Компанія Ензим, ТРК «Львів», Мережа аптек «D.S.», Ощадбанк, Львівобленерго та Концерн Електрон.

У межах зустрічі компанії та навчальні заклади порушать питання сучасних викликів, можливостей та форматів взаємодії, поділяться актуальними проектами та запланують подальшу співпрацю у межах реалізації Пакту заради молоді.

Довідково. Український Пакт заради молоді-2020 – це продовження загальноєвропейської ініціативи. Підписуючи документ, топ-менеджери компаній зобов’язалися сприяти створенню мінімум 300 партнерств між бізнесом та освітнім сектором і забезпечити 10000 місць для стажування та першої роботи молоді до 2020 року.

На сьогодні Пакт підписали 58 компаній із 7 міст України. Серед перших підписантів Пакту – компанії «Нестле», «Байер» в Україні, «МетЛайф», «ДТЕК», «Київстар», Кока-Кола Беверіджиз Україна», «КПМГ» в Україні, «Сингента» в Україні, «Укртелеком», «EY» в Україні, група компаній «1+1 медіа».

У планах Пакту на 2017 рік – залучення нових компаній, створення як мінімум 25 партнерств і 2500 місць для стажування та першої роботи, розробка керівництва для компаній з працевлаштування молоді, створення Національного плану дій — програми спільних дій органів державної влади щодо працевлаштування молоді.