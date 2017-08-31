На завтра у Львові прогнозують хмарну погоду

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра, 1 вересня, у Львові та області мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південного-східний, 5-10 м/с.

Загалом, згідно з прогнозами, завтра слід очікувати мінливу хмарність, без істотних опадів. Уночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 9 – 11° тепла, вдень 25 – 27° тепла.

За прогнозом сайту ua.sinoptik.ua, завтра увесь день у Львові буде ясним, лише вранці ненадовго небо вкриється хмарами. Без опадів.

За останні 130 років 1 вересня максимальна температура повітря становила 30,8° (1992 р. ), а мінімальна – 7,2° (1965, 2008 рр.)

Першого дня осені вшановують пам’ять святого Андрія Стратилата. У давнину зауважували: якщо 1 вересня дме вітер з півночі – до холодної осені, а з півдня – до теплої.