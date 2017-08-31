На ремонті двох вулиць у Львові розтратили майже чотири мільйони державних коштів

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області викрили факти розкрадання 3 млн. 830 тис. грн коштів державного бюджету. Гроші призначалися на виконання робіт із реконструкції вулиць Котляревського та Нечуя-Левицького у Львові. Про це інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Встановлено, що посадовці двох ТзОВ, вступивши у змову, у період від серпня до жовтня 2016 року, під час виконання робіт з реконструкції та гідроізоляції колектора по вулицях Котляревського та Нечуя-Левицького у Львові, внесли в акти виконаних робіт недостовірні відомості щодо обсягів і вартості фактично виконаних будівельних робіт, за які в подальшому на рахунки фірм було безпідставно перераховано гроші – загалом понад 8 млн. грн.

У подальшому, в період з липня по грудень 2016 року, на підставі акта приймання виконаних будівельних робіт, посадовці компаній безпідставно здійснили перерахування коштів на загальну суму 3 млн. 830 тис. грн., чим заподіяли збитків територіальній громаді Львова.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.366 (службове підроблення), ч.2 ст.367 (службова недбалість) та ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Суд обрав для директора одного з ТзОВ міру запобіжного заходу – домашній арешт.