Мусульмани Львова відсвяткують Курбан байрам

У понеділок, 4 вересня, у Центральному парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького відбудеться захід, присвячений мусульманському святу Курбан байрам

Організатори: Релігійна громада мусульман Львова, за підтримки Духовного Управління Мусульман А. Р. Крим і Меджлісу кримськотатарського народу.

Програма заходу:

15.00 – Початок

15.30 – Офіційне відкриття, історія свята, привітання організаторів та гостей заходу

16.30 – Концертна програма

17.00 – Традиційні частування та солодощі

17.30 – Конкурси, розважальна програма, атракціони

20.00 – Закриття

Довідка. Ід аль-адха, ід аль-кабір, ід аль курбан (араб. عيد الأضحى ‎), курбан-байрам (тюрк.) – свято жертвопринесення, одне з двох головних свят мусульман.

Свято починається після 70 днів закінчення посту урази (10-го числа місяця Зуль-хіджжа, що є 12-м місяцем мусульманського місячного календаря), в день закінчення Хаджу (паломництва до Мекки) та триває три-чотири дні.

У ці дні в долині Міна біля Мекки паломники приносять в жертву тварин (курбан) у пам’ять про те, як за біблійним переказом пророк Авраам (у мусульман Ібрагім) хотів принести в жертву Богу свого сина Ісаака (у мусульман Ісмаїла).