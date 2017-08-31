Львівщина та Польща спільно модернізуватимуть дорожню інфраструктуру

На конкурс подано три проекти

У четвер, 31 серпня, відбулося підписання повних аплікаційних форм трьох проектів з розбудови дорожньої інфраструктури на території Львівської області та Підкарпатського воєводства, що подаються в рамках конкурсного набору Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

Проекти підписали керівник служби автомобільних доріг у Львівській області Руслан Кандибор і директор Підкарпатського управління воєводських доріг у Ряшеві Пьотр Мьонсо.

Участь в урочистому підписанні взяли голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ірина Гримак, заступник маршалка Підкарпатського воєводства Луціан Кузняр, начальник управління дорожнього господарства та інфраструктури Львівської обласної державної адміністрації Роман Кокотайло, виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» Галина Литвин.

«Проекти є однаково важливими як і для України, так і для Польщі. Сподіваємо, що вони стануть переможцями даного конкурсу в рамках програми «Польща-Білорусь-Україна». Так, спільними зусиллями ми робимо наші країни кращими», – зазначив Олександр Ганущин.

Проекти мають на меті модернізацію дорожньої інфраструктури загалом 23 кілометри на таких ділянках:

на території України: Мостиська – Краковець, Старичі – Шкло, Шкло – Новояворівськ

на території Польщі: Любачів – Башня Гурна, Башня Гурна – Горинець Здруй.