«Лісапетний Батальйон» привезе до Львова нову ювілейну програму «Найкраще за 25 років»

На численні прохання глядачів Наталія Фаліон та гурт «Лісапетний Батальйон» – знову у Львові

Запрошуємо на ювілейні концерти «Найкраще за 25 років»

2 жовтня у Львівському цирку (19:30), 3 жовтня (17:00, 19:30) та 4 жовтня (19:30) у кінотеатрі ім. О. Довженка.

До вашої уваги – народне камеді-шоу від Наталії Фаліон, дві години сміхотерапії від гурту «Лісапетний Батальйон», нові пісні й улюблені хіти, подарунки для глядачів.

Справжні зірки з народу та просто прикольні жіночки, підтримують суспільство хорошим, веселим словом і запальною музикою, а як відомо, вони це роблять найкраще в Україні, адже у 2013 році підтвердили звання найталановитіших у шоу «Україна має талант».

У 2017 році гурт святкує 25 років – Лісапет мчить і спинятися не планує!

І тепер, куди б не поїхали, за ними тягнеться слава «важкої артилерії» українського гумору. Невпинні енерджайзери, ці улюблениці публіки спочатку закличуть «Давай, баби, давай!» – і рвонуть в кожне найменше містечко з концертами чи то у крутих залах, чи в сільських клубах. Потім гонорово заявлять: «Хелоу, Європа!» – і їх вже приймають в Канаді (Торонто), Іспанії (Малага, Барселона, Мадрид), Польщі, Білорусі, Італії (Венеція).

Гурт постійно бере участь у концертах на підтримку армії, Невтомні «баби» їздять виступати , перед воїнами в зоні АТО, бо знають, що країна тримається на патріотах і позитиві.

Тому «Лісапетний батальйон» успішно дає бій смуткові, нещадно знищує негатив, розвіює хмарний настрій і завозить гуманітарну допомогу у вигляді посмішок.

А головне – їхній позитив не має терміну придатності.

Тому приходьте самі та приводьте друзів, смійтесь, веселіться – не пожалкуєте.

Квитки на Сихові (097 30 47 281).

У касі Цирку (238 53 30).

Замовлення квитків онлайн на концерти

https://gastroli.ua/events/lisapetnyi-bataljon-cirk

https://gastroli.ua/events/lisapetnii-batalion-lviv-2016-10-03-23-03-2017-03-09-00-51-2017-03-16-09-07

https://gastroli.ua/events/lisapetnii-batalion-lviv-2016-10-03-23-03-2017-03-09-00-51

https://gastroli.ua/events/lisapetnii-batalion-lviv-2016-10-03-23-03-2017-03-09-00-51-2017-03-16-09-07-2017-08-05-17-22