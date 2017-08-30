Зубр зі Сколівських бескидів став «зіркою» Вікіпедії

Вікіпедія оприлюднила найкращі фото мешканців заповідних територій України

Журі щорічного фотоконкурсу «Вікі любить Землю» в Україні вибрало світлини та переможців змагання. Цього року найкращою фотографією, знятою на території Львівської області, стала світлина зубра в національному природному парку «Сколівські Бескиди» Оксани Ващук. Про це повідомляє explorer.life.

Національний природний парк «Сколівські Бескиди» розміщений в Українських Карпатах в межах Сколівського і частково Турківського та Дрогобицького районів Львівської області. Загальна площа парку становить 35684 га, з них 24702 га надано у постійне користування, а 10982 га включено до його складу без вилучення.

Фотографії з цього парку перемагають у конкурсі «Вікі любить Землю» вже четвертий рік поспіль. Однак раніше це були лише пейзажі. За правилами ж фотоконкурсу, можна подавати не лише загальні види природоохоронних територій, а й світлини рідкісних тварин і рослин.

Зубрів завезли в парк «Сколівські Бескиди» 1965 року в кількості 10 особин. Вони пристосувалися до місцевих умов і змогли дати потомство.

Серед інших переможних світлин цієї ж номінації – фотографії представників фауни Харківської, Чернігівської, Закарпатської й Одеської областей.

На Харківщині перемогло фото степового бабака.

Переможною світлиною Чернігівської області стало фото сірого журавля у «Міжрічинську» — найбільшому регіональному ландшафтному парку в Україні.

У Закарпатській області перемогло фото маленької пташки пронурка на водоспаді Шипіт у Карпатах.

Перемогу Одеській області принесла світлина косарів у дельті Дунаю.

Оприлюднені фотографії є також учасниками спецномінації «Найкраще фото тваринного світу природо-заповідного фонду», результати якої оголосять пізніше. Крім того, ці фотороботи вже ілюструють статті про відповідні природні парки в українській Вікіпедії.

Фотоконкурс «Вікі любить Землю» (Wiki Loves Earth) уперше в Україні провели 2013 року. 2014 р. проект став міжнародним: у ньому взяло участь 15 країн, у 2015 р. — 26 країн, а в 2016 р. — 24. Усього за чотири роки конкурсу учасники сфотографували 2 962 об’єкти природно-заповідного фонду України, що становить 30% від представлених у списках. Загалом зібрано понад 47 тис. фотографій. У 2014 році серед фотографій 15 країн-учасниць перемогло фото Карпатського національного природного парку. Також Україна посіла перше місце за кількістю завантажених фотографій у 2015 році, а в 2016 році три світлини з України потрапили до 15 найкращих фото конкурсу.