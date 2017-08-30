Завтра не буде холодної води в частині будинків на Сихові

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», у зв’язку з проведенням планових робіт з підключення новозбудованого будинку на вул. Бондарська, 16а, завтра, 31 серпня, буде тимчасово призупинено подачу холодної води до частини будинків у Сихівському районі Львова.

У зв’язку з проведенням підключення новозбудованого будинку на вул. Бондарська, 16а, завтра, 31 серпня, з 09.00 до 16.00 буде призупинено подачу холодної води у Сихівський район, обмежений вулицями: вул. Бондарська – вул. Скорини – вул. Демнянська – вул. Гашека – вул. Максимовича і прилеглі до них вулиці.