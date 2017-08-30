Від 3 вересня у Львові засідатиме Синод Єпископів УГКЦ

У неділю, 3 вересня, урочисто розпочнеться Синод Єпископів УГКЦ

Упродовж десяти днів синодальних засідань єпископи радитимуться, як служити Церкві. Головною темою Синоду буде «Молитва».

Про це, як повідомив Департамент інформації УГКЦ, сказав глава УГКЦ Блаженніший Святослав 27 серпня наприкінці Архиєрейської Божественної Літургії в Патріаршому соборі Воскресіння Христового.

«Головне прохання, яке ми прагнемо висловити на цьому Синоді, – це слова апостолів до Ісуса Христа: «Господи, Учителю, навчи нас молитися». Ми також прагнемо запитати себе і вас про те, як ми молимося, чи вміємо молитися, чи молитва є диханням нашої душі? Прошу всіх вас за цей Синод молитися! Ми так потребуємо, щоб Синод не був справою грона єпископів. Бо він загальноцерковна подія, велика подія всієї Церкви», − закликав глава Церкви вірян.

Як повідомив Блаженніший Святослав, на початок Синоду, в наступну неділю, у Львові буде висвячений новий єпископ, що народився у Львові, але призначений Єпископом-помічником Філадельфійської архиєпархії УГКЦ у США. «Тому нового єпископа нашої Церкви, єпископа-номінанта Андрія, просимо вас особливо згадати у своїх молитвах», − закликав предстоятель УГКЦ.