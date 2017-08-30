У Львові створили ще одну прийомну сім’ю

На засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради сьогодні ухвалили рішення про створення прийомної сім’ї та влаштування на виховання та спільне проживання дитини-сироти. В прийомну сім’ю влаштували семирічну дівчинку, яка є уродженкою Львова.

Як повідомив начальник відділу «Служба у справах дітей» Ростислав Тимків, станом на 30.08.2017 року у Львові функціонує 11 прийомних сімей, в яких виховують 16 дітей, і 4 дитячі будинки сімейного типу, в яких є 35 дітей.

Загалом у сімейних формах виховання станом на 1 вересня з 544 дітей виховується 493 дитини, що становить 91% загальної кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у Львові.