Сьогодні відзначаємо Міжнародний день жертв насильницьких зникнень

Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, або Міжнародний день зниклих безвісти людей відзначають щороку 30 серпня, згідно з резолюцією Генасамблеї ООН

Генеральна Асамблея своєю резолюцією 65/209 від 21 грудня 2010 року висловила серйозну стурбованість, зокрема, зростанням кількості насильницьких або недобровільних зникнень у різних районах світу, включаючи арешт, затримання і викрадення, які є частиною насильницьких зникнень або рівнозначні їм, і зростання числа повідомлень про переслідування, жорстоке поводження і залякування, яких зазнають свідки зникнень чи родичі зниклих осіб.

Тієї ж резолюцією Асамблея оголосила 30 серпня Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень.

До насильницьких зникнень нерідко вдаються як до стратегії насадження в суспільстві атмосфери терору. Така практика породжує відчуття відсутності безпеки, що стає долею не тільки близьких родичів зниклих, а й накладає відбиток на громади, до яких вони належать, і на суспільство загалом.

Насильницькі зникнення людей перетворилися на глобальну проблему, яка не обмежується якимось конкретним регіоном світу. Насильницькі зникнення, які колись асоціювалися тільки з режимом військової диктатури, нині можуть відбуватися у складних ситуаціях внутрішніх конфліктів, особливо часто їх використовують як засіб політичного придушення опонентів.

Як повідомила вчора, 28 серпня, заступник міністра з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва під час представлення Міжнародним Комітетом Червоного Хреста в Україні (МКЧХ) звіту про результати оцінки потреб сімей, від початку збройного конфлікту на Сході нашої країни, за останніми даними, зникло безвісти понад тисяча людей.

«Із початку збройного конфлікту на Сході нашої країни Міністерство внутрішніх справ активно співпрацює з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста. Зокрема, у питаннях допомоги родинам зниклих безвісти, яких, за останніми даними, понад тисяча. Це як військові, так і цивільні особи», – зазначила Анастасія Дєєва.

Вона додала, що зникнення людей особливо впливає на їх сім’ї, які страждають від невизначеності, доки не отримають інформацію про долю та місце перебування рідних.

«Наша мета налагодити взаємодію з родинами зниклих безвісти, з’ясувати їх потреби і за наявних ресурсів та законодавства належним чином задовольнити ці потреби», сказала заступник міністра.

Наприкінці травня цьо гороку представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що в списках зниклих безвісти на Донбасі понад 400 осіб, – передає «Лівий берег». Точна цифра зниклих безвісти цивільних осіб на окупованих територіях невідома.