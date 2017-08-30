ПриватБанк підтримає підприємців грошима, картками та айфоном

3 вересня Україна святкуватиме День підприємця, а ПриватБанк увесь вересень оформлятиме підприємцям платіжні картки «Ключ до рахунку» або корпоративні картки класу World зі знижкою 50%. Для оформлення пільгової картки підприємцю потрібно зазначити промокод inkubator. Окрім того, до кінця вересня клієнти-підприємці отримають гарний шанс виграти новий iPhone або Power Bank.

«Вересень – це період пожвавлення ділової активності, тому ми запропонували малому бізнесу низку додаткових привілеїв і подарунків, – говорить керівник напрямку «Малий і середній бізнес» ПриватБанку Сергій Клюєв. – Наша акція з платіжною системою Masterсard – це ще одна можливість привітати наших клієнтів із Днем підприємця».

Як повідомили в банку, усі клієнти, які з 1 до 30 вересня відкриють собі картку «Ключ до рахунку» або корпоративну картку World чи оформлять кредит за програмою «КУБ», автоматично стануть учасниками розіграшу iPhone 7 або Power Bank від платіжної системи Masterсard. Результати розіграшу буде опубліковано на сайті promos.pb.ua