Працівники ювелірної майстерні затримали грабіжника

30-річний львів’янин намагався втекти, прихопивши з собою планшетку із золотими ланцюжками

Сьогодні, 30 серпня, до поліції надійшло повідомлення від працівників ювелірної майстерні про те, що на вулиці Гоголя вони затримали зловмисника.

Про це поінформував відділ комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці, які виїхали на місце події, попередньо встановили, що близько 13.30 в ювелірну майстерню на вулиці Шевченка зайшов чоловік. Ним виявився 30-річний львів’янин, який роздивлявся золоті прикраси, а згодом попросив показати золоті ланцюжки. Коли продавець витягнув з вітрини планшетку з прикрасами, зловмисник схопив її і почав втікати. Працівники майстерні наздогнали його на вулиці Гоголя і зателефонували у поліцію.

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.