На Львівщині під час зборів помер військовий-резервіст

Як інформує прес-служба Залізної бригади, сьогодні, 30 серпня, близько 12 години в одній з військових частин, що розташована на Львівщині, під час проведення занять із вивчення особового складу резерву одному з призваних на навчальні збори військовослужбовцю стало погано. Медична служба військової частини надала невідкладні реанімаційні заходи, проте вони, на жаль, не дали позитивних результатів.

«Це був резервіст, який прийшов на збори. Йому стало зле. Зараз із цим розбираються військові медики і військова прокуратура. Після встановлення причини смерті знатимемо остаточну причину», – прокоментував «Львівській газеті» керівник Західного регіонального медіацентру Міноборони Олександр Поронюк.

«Для з’ясування детальних обставин та умов, на місці події працює оперативна група військової служби правопорядку та поліції. За фактом смерті військовослужбовця командир військової частини призначив службове розслідування», – додали у прес-службі Залізної бригади.