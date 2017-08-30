Дім Франка запрошує на круглий стіл «Іван Франко й Іспанія»

Засідання круглого столу відбудеться в Домі Франка (вул. Івана Франка, 150) у четвер, 31 серпня. Початок – о 15.00. Про іспаніану Івана Франка, про роботу Об’єднання асоціацій українців Іспанії розповість Андрій Якубув, координатор цього об’єднання. На зустріч запрошено також літературознавця, перекладача, професора ЛНУ ім. Франка Ярему Кравця та літературознавця, професора ЛНУ ім. Франка Валерія Корнійчука.

Модератор заходу – Богдан Тихолоз.

Іван Франко – перший, хто відкрив українцям іспанську літературну класику. Він автор віршованого перекладу «Дон Кіхота» Сервантеса, перекладу драми «Війт Заламейський» Педро Кальдерона, літературної критики про Лопе де Вега.

Каменяр не відвідував Іспанію, та писав про цю країну:

«Іспанія! Іспанія!

Мов у казочнім сні,

Той земний рай, чудовий край

Ввижається мені».

Нині популяризацію Івана Франка іспанською мовою проводить Українсько-іспанське студентське наукове товариство Університету Валенсії (голова – Андрій Якубув), за фінансової підтримки цього вишу. Зокрема, торік до 160-річчя Великого Каменяра був запущений портал франкознавства іспанською мовою: www.ivanfranko.es.

Українська громада Іспанії просуває спорудження пам’ятника Іванові Франку в іспанській столиці. Для організаційно-правового упорядкування цієї громадської культурної ініціативи на Піренеях створили окрему юридичну особу – Об’єднання асоціацій українців Іспанії для монументалізації Івана Франка.

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