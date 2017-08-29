Водіїв просять оминати ПП «Рава-Руська – Гребенне» через ремонт

На польській частині міжнародного пункту пропуску «Рава-Руська – Гребенне» розпочали ремонтні роботи. У зв’язку з цим можливі затримки під час перетину кордону в обидві сторони, інформує Прикордонна служба Республіки Польща.

«Під час ремонтних робіт періодично буде змінюватися організація руху, що може спричинити тимчасові труднощі для міжнародних перевезень», – зазначено у повідомленні служби.

Ремонтні роботи, за попередньою інформацією, триватимуть до другого жовтня.

За інформацією Польського радіо, у 2018-2019 роках пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» планують розширити, додавши додаткові смуги для пішоходів та велосипедистів. Інвестиція коштуватиме 12 млн злотих, з яких 10,8 млн – це фінансування з програми Польща-Білорусь-Україна, а 1,2 млн – внесок з воєводського бюджету.

Плани з розширення переходу були однією з тем перемовин представників влади Люблинського воєводства, Прикордонної служби, Палати податкової адміністрації і дипломатичних відомств Польщі та Україні, котрі 20 липня цього року здійснили візити у прикордонні пункти пропуску з Україною в Люблінському воєводстві.

За словами заступника коменданта Надбужанського відділу Прикордонної служби РП підполковника Томаша Зибінського, в останні роки рух мандрівників на кордоні постійно збільшується. У 2016 році у пунктах пропуску в Люблінському воєводстві кордон перетнуло приблизно 15 млн осіб і це на 6,7% більше, ніж у 2015 році.