У Винниках жінка вдарила гостя в живіт ножем

У Личаківський відділ поліції 28 серпня надійшло повідомлення від диспетчера швидкої медичної допомоги про те, що в одному з будинків по вулиці Руській у місті Винники чоловіку завдали ножового поранення у живіт.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що за вказаною адресою разом зі своєю 46-річною співмешканкою проживає 36-річний чоловік. Того дня в них у гостях були 32-річний мешканець Винників і його 43-річна співмешканка.

Як розповіли у відділі комунікації поліції Львівської області, компанія розпивали спиртне, і близько п’ятої ранку під час раптового конфлікту співмешканка господаря будинку вдарила гостя ножем у живіт. В одній з львівських лікарень, куди доставили пораненого, медики діагностували йому «проникаючу колото-різану рану передньої черевної стінки».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Триває досудове розслідування.