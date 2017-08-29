У Домі Франка відбудеться третя зустріч із циклу «Мій Ізмарагд…»

30 серпня о 18.00 Дім Франка (вул. Івана Франка, 150) запрошує на третю зустріч із циклу «Мій Ізмарагд: розмови про вічні цінності в епоху постправди»

Під час зустрічі йтиметься про грані, види й таємниці любові (на прикладі творчості Франка і не тільки).

Формат дискусії передбачає:

– короткі бліц-виступи запрошених спікерів;

– панельна дискусія (модератор пропонує питання, спікери відповідають);

– сесія питань-відповідей від аудиторії;

– час для рефлексії, вражень, усвідомлень для усіх бажаючих;

– підсумкове слово спікерів.

Запрошені спікери: о. Дмитро Романко – священик храму св. Климентія папи УГКЦ, магістр богослов’я УКУ, працівник комісії УГКЦ справах родини, засновник навчального проекту proКохання. Одружений. З дружиною виховує двох дітей.

Олена Добродняк, психолог, тренер та супервізор УСП (Української спілки психотерапевтів) за напрямком системна-сімейна психотерапія, голова навчального комітету секції ССТ.

Богдан Тихолоз – літературознавець, франкознавець, директор #ДомуФранка.

Модератор дискусії – Павло Бачинський, тренер-консультант Українського інституту Позитивної психотерапії та менеджменту, співзасновник «Майстерні втілення змін «ЯБКО».