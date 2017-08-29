Проїзд у трамваях і тролейбусах може подорожчати вже з вересня

Завтра на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради розглянуть питання запровадження нового тарифу в електротранспорті міста. Відтак нова ціна на проїзд, найімовірніше становитиме 3 та 1,5 гривні за повний і пільговий квитки. Про це в коментарі FM Галичина розповів прес-секретар ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

«Сьогодні ми отримали погодження від львівського відділення Антимонопольного комітету України, а саме в частині порядку формування тарифів. Це означає, що все відбулося законно і коректно, тому вже завтра, найімовірніше, виконком своїм рішенням затвердить цей тариф», – розповів Іван Бондар.

Він також додав, що після прийняття рішення на виконкомі новий тариф запрацює вже з 1 вересня. Змін зазнає лише роздрібна вартість квитка, нову ціну проїзного квитка на місяць поки що встановлюють, її планують впровадити вже з жовтня цього року.

Нагадаємо, вартість проїзного, що дозволяє користуватися трамваями чи тролейбусами безлімітно впродовж місяця, становить 70 гривень, а трамваями і тролейбусами – 100 гривень за повною ціною та вдвічі менше – за пільговою.