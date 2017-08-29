Правоохоронці розшукують підозрюваного в крадіжці

Шевченківський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області розшукує Попхадзи Міхеіля Давидовича, 31.03.1995 року народження, громадянина Грузії, уродженця м. Руставі, Республіки Грузія, мешканець с. Олишівка, Чернігівської області. Розшукуваного підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України.

Усіх, кому відомо його місце перебування, відділ комунікації поліції Львівської області просить повідомити цю інформацію за номерами телефонів: 067-934-83-27, 096-376-85-70, або на оперативну лінію 102.