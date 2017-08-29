На Львівщині перевірятимуть автівки, які перевозять м’ясо

Аби запобігти завезенню африканської чуми свиней

На Львівщині посилюють заходи безпеки у зв’язку з виявленням у сусідніх областях, зокрема на Закарпатті, випадків захворювання на африканську чуму свиней. Відтак уже від сьогодні представники патрульної поліції перевірятимуть машини,що в’їжджатимуть на територію області, зокрема ті, що обладнані холодильними камерами та рефрижераторами для перевезення м’ясопродуктів.

Як заявив сьогодні під час брифінгу у Львівській ОДА керівник Патрульної поліції Роман Пилипенко, уже відомо, на яких трасах перевірятимуть автівки насамперед.

«Ми будемо перевіряти на тих трасах, які вже патрулюємо. Це, відповідно, траси міжнародного та державного значення. Основна увага буде приділена трасі М06, оскільки це напрямок на Закарпаття. А превентивні заходи введемо на тих трасах, які ми вже патрулюємо: напрямок на Краковець, на Раву-Руську, Шегині і відрізок шляху до Червонограда», – роз’яснив Роман Пилипенко.

Начальник Головного управління Держпроспоживслужби у Львівській області Євген Баркита нагадав: африканська чума свиней не передається людям та іншим тваринам, втім загрожує саме поголів’ю свиней.

«Наразі наші спеціалісти працюють у кожному селі, вони контролюють ситуацію й перевіряють кожен випадок загибелі свиней. Для цього роблять спеціальні аналізи, щоб виключити ймовірність зараження таким недугом», – зазначив Євген Баркита.

Наразі жодного випадку захворювання на африканську чуму свиней в області не виявлено. Спеціалісти закликають мешканців області, особливо аграріїв, стежити за здоров’ям тварин і не контактувати зі свійськими тваринами за межами області.