На Левандівці вогнеборці врятували дитину на пожежі (+ відео)

Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області

Повідомлення про пожежу до Служби порятунку «101» надійшло сьогодні, 29 серпня, о 13:20. Займання сталося в квартирі на 9-му поверсі 9-поверхового житлового будинку в м. Львів на вул. Ангарна, 18.

Інформацію про пожежу рятувальники отримали від сина власника, хлопчини 2006 року народження, який на момент пожежі перебував у квартирі.

До місця виклику негайно скерували пожежно-рятувальні відділення державних пожежно-рятувальних частин № 2 та 4 м. Львова й оперативно координаційний центр.

Самостійно покинути помешкання дитина не могла, оскільки коридор був заповнений токсичними продуктами горіння. Диспетчер чергової зміни, що прийняла виклик, доки не прибуло пожежно-рятувальне відділення, постійно перебувала на зв’язку з хлопцем. Дитина була перелякана і не знала, що робити. За словами хлопця, в коридорі заіскрила розетка. Вийти назовні через коридор хлопчина боявся, тож диспетчер розказала, як діяти під час пожежі в квартирі.

Вогнеборці за лічені хвилини прибули на місце події та оперативно приступили до ліквідації займання.

Силами рятувальників пожежу ліквідували в складі ланки газодимозахисної служби о 14:10.

Вогнеборці винесли хлопчину з квартири та передали медикам. Хлопця з діагнозам «отруєння продуктами горіння» госпіталізували у Львівську міську дитячу клінічну лікарню.

Унаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 3 м кв. До ліквідації займання залучили 17 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки.

Попередня ймовірна причина виникнення займання – коротке замикання електромережі. Обставини події встановлюють.