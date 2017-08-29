Львів’ян закликають проконтролювати якість ремонтів у навчальних закладах (+документи)

Упродовж літа в багатьох дитсадках і школах Львова тривали ремонтні роботи за гроші з бюджету розвитку міста. Зокрема, цьогоріч в окремих ДНЗ капітально відновлювали харчоблоки, пральні та системи опалення, у школах – навчальні кабінети.

Депутат Львівської міської ради Валерій Веремчук виклав на своїй facebook-сторінці титульні списки робіт у навчальних закладах, щоб кожен міг перевірити, чи виконують заплановане та чи якісно спрацював підрядник.

«Наголошу, що контролювати такі речі – не лише право, а й обов’язок мешканців міста, адже йдеться про використання коштів громади», – додав депутат.