Де знайти еко-бус у вересні й жовтні (графік стоянок)

У Львові можна здавати відпрацьовані люмінесцентні лампи й батарейки у мобільні пункти прийому – еко-буси

Львівське міське управління екології та благоустрою з 21 січня 2016 року розпочало збір відпрацьованих люмінесцентних ламп у місті. Відпрацьовані люмінесцентні лампи є небезпечними відходами, які містять важкі метали. Мешканці міста можуть здати їх у мобільні пункти прийому – еко-буси. Подаємо графік стоянок еко-буса у вересні-жовтні 2017 року

вересень

14:00-17:00, п’ятниця 01.09.2017 – ТЦ «Сільпо», вул. Широка, 87

10:00-13:00, субота 02.09.2017 – міська рада, пл. Ринок, 1

14:00-17:00, п’ятниця 08.09.2017 – ТЦ «Скриня», вул. Городоцька, 179

10:00-13:00, субота 09.09.2017 – ТЦ «ВАМ», вул. Б.Хмельницького, 214

14:00-17:00, п’ятниця 15.09.2017 – ТЦ «ВАМ», просп. Червоної Калини, 62

10:00-13:00, субота 16.09.2017 – «Наш край Експрес», вул. Пасічна, 42

14:00-17:00, п’ятниця 22.09.2017 – «Фокстрот», вул. Княгині Ольги, 106

10:00-13:00, субота 23.09.2017 – ТЦ «Будинок меблів», вул. Любінська, 92

жовтень

14:00-17:00, п’ятниця 29.09.2017 – «Балатон», вул. Гетьмана Мазепи, 11

10:00-13:00, субота 30.09.2017 – ТЦ «Південний», вул. Виговського, 100

14:00-17:00, п’ятниця 06.10.2017 – ТЦ «ВАМ», вул. Наукова, 35а

10:00-13:00, субота 07.10.2017 – Санта-Барбара, просп. Червоної Калини, 105

14:00-17:00, п’ятниця 13.10.2017 – Личаківська райадміністрація, вул. Левицького, 67

14:00-17:00, четвер 12.10.2017 – «Вопак», вул. Широка, 64

14:00-17:00, п’ятниця 20.10.2017 – ТЦ «Метро», вул. Дж. Вашингтона,8

10:00-13:00, субота 21.10.2017 – ТЦ «ВАМ», вул. Шевченка, 358

14:00-17:00, п’ятниця 27.10.2017 – ТЦ «Арсен», вул. Зелена, 147

14:00-17:00, субота 28.10.2017 – ТЦ «Арсен», просп. Чорновола, 93