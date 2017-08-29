47-річний чоловік на Львівщині помер після вживання невідомої речовини

Тіло 47-річного мешканця одного з сіл Жовківського району скеровано на експертизу

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, у Жовківське відділення поліції 28 серпня близько 20.00 надійшло повідомлення від медиків про те, що в лікарні помер пацієнт – 47-річний мешканець одного з сіл району.

Правоохоронці попередньо встановили, що чоловік отруївся невідомою речовиною. Тіло померлого скеровано на експертизу для встановлення причини смерті.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою нещасний випадок) КК України.