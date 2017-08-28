Завтра не буде холодної води в частині Личаківського і Сихівського районів Львова

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», у зв’язку із плановими роботами завтра, 29 серпня, буде тимчасово призупинено подачу холодної води до деяких будинків у Личаківському і Сихівському районах Львова.

Через заміну водопроводу на вул. Личаківській, завтра, 29 серпня, з 09.00 до 18.00 буде призупинено подачу холодної води до будинків на вул. Личаківська, 96, 98, 98а, 100, 102, 104, 106, 106а, 106б, 110, 112.

Також, у зв’язку із заміною аварійної ділянки водопроводу на пр. Червоної Калини, завтра, 29 серпня, з 09.00 і до 20.00 буде призупинено подачу холодної води до будинків на вул. Драгана, 1, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, просп. Червоної Калини, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, вул. Вернадського, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.