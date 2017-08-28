У Стрийському парку відбудеться театральний фестиваль просто неба

2 та 3 вересня у Львові на території Стрийського парку вперше відбудеться театральний фестиваль просто неба «Кіт Ґаватовича»

Захід об’єднав театральних діячів зі всієї України. Серед запрошених колективів: Київський Молодий театр, Театр «Арабески» із Харкова та Театр Art & Гарт із Сєвєродонецька. А також на події завітають такі зіркові діячі театрального мистецтва, як Олексій Вертинський, Рима Зюбіна, Місько Барбара, Олег Онещак, Ярослава Кравченко, Марія Копитчак та інші.

Фестиваль відбудеться у Львові вдруге. Після успішного проведення у Парку культури команда Кота вирішила спробувати новий громадський простір. Сьогодні Стрийський парк – одна із найперспективніших культурних локацій міста, і команда хоче на цьому ще раз акцентувати.

«Мені видається, що Стрийський парк буде першим громадським простором, який дійсно стане сценічним. Ми обрали за місце паркову зону у вигляді амфітеатру біля кінотеатру «Львів». Насамперед тому, що туди зручно добиратися і львів’яни знають та люблять це місце, і тому, що він дуже затишний та комфортний, аби кожен колектив у нашій програмі розкрився», – коментує арт-директорка фестивалю Олена Лоїк.

Програма розділена трьома блоками: Кіт слухає (це сніданки з зірками, а також обговорення), Кіт тренується (лекції та тренінги), Кіт дивується (безпосередні покази вистав).

«Цього року у нашій програмі ви зможете не лише поспілкуватися із Римою Зюбіною та Міськом Барбарою у межах сніданку, який, як завжди, відбудеться об 11.00, а й узяти участь в обговоренні гострого питання гендерної нерівності у професійній театральній сфері. Крім того, хочу виділити нові форми, які ми презентуватимемо, – це тренінги-покази, де будуть не лише безпосередні учасники тренінгу, але й ті, хто як реаліті-шоу буде це спостерігати, до нас із перформативними моновиставами завітає Олексій Вертинський, а також харківський театр «Арабески». Також хотіла би виділити Сєвєродонецький колектив, який привезе своє прочитання «Чекаючи на Ґодо» Беккета», перформативне читання для нас покажуть наші львівські актори – Олег Онещак та Марія Копитчак, чекає нас також знайомство із форум театром та movement performance. І це не випадково, адже основний акцент цього року є на перфомативних практиках у театрі. Не обійшлось цього року і без спеціального кінопоказу від наших партнерів із мистецької формації «Wiz-Art», вони підготували короткі метри про перформанси нашого життя під збірною назвою «Назва, що стосується фільмів про перформанси»», – прокоментувала події програмна директорка фестивалю Єва Якубовська.

Для того, аби взяти участь у тренінгах та прослухати лекції необхідно зареєструвати або в інтернеті заповнивши форму, яка розміщена на офіційній сторінці фестивалю у Facebook, або ж 2 вересня від 10.00 до 15.00 безпосередньо на локації фестивалю.

Цього року всі заходи є також повністю безкоштовними. На території фестивалю діятиме спеціальна читацька зона із гамаками та кріслами, яку розробили спільно із Видавництвом Старого Лева, а також дитяча локація Пан Вус, де з дітками займатимуться аніматори.

Довідка. Якуб Ґаватович – театральний діяч ХVII століття, який вперше поставив театральну виставу у публічному просторі на Західній Україні. «Продав кота у мішку» – це одна з його драматургічних робіт. Гра слів «Кіт Ґаватовича» кидає сенсовий виклик глядачеві та митцеві, адже повернення до вуличної форми театру, дозволяє говорити про новий вияв мистецтва, коли воно презентується не тільки для вузького кола. Основна думка фестивалю «мистецтво не тільки для митців». Також назва «Кіт Ґаватовича» символізує повернення до своєї нерозкритої та не популяризованої історії.