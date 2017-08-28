У Львові відкриють «Майстерню щастя»

30 серпня у Львові в Бібліотеці на Мулярській почне працювати «Майстерня щастя»

«Майстерня щастя» – це проект соціальної дії, спрямований на популяризацію культури читання, спілкування та створення простору для творчого й інтелектуального, безкоштовного дозвілля для дітей і підлітків.

Термін реалізації проекту: 30 серпня – 30 листопада 2017 року. У програмі –низка майстер-класів, воркшопів, презентацій (близько 12 заходів). Також відбудуться цікаві знайомства з відомими, соціально-активними людьми (письменниками, художниками, музикантами тощо).

«Майстерня щастя» є результатом перемоги проекту Центральної міської бібліотеки ім. Лесі Українки у «Пітчингу соціальних проектів» від Британської Ради, Інституту суспільних ініціатив та Львівської міської ради.

Сторінка проекту у Facebook: https://www.facebook.com/Workshopandhappiness/