У Львові троє грабіжників у масках обікрали «Спортлото»

Зловмисники викрали з каси близько 40 тисяч гривень

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, сьогодні, 28 серпня, близько 05.40 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Грінченка троє зловмисників скоїли розбійний напад у приміщенні цілодобового пункту продажу національної лотереї «Спортлото».

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці попередньо встановили, що близько 05.30 троє невідомих чоловіків у масках зайшли у приміщення лотереї. Один із зловмисників бризнув із газового балончика у віконечко, де сиділа касирка, 22-річна львів’янка. В той час інший зловмисник вибив ногою двері у касове приміщення, зайшов усередину і забрав з каси близько 40 тисяч гривень.

Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних до злочину осіб. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Проводиться досудове розслідування.

Усіх, хто володіє інформацією, яка може допомогти у розслідуванні, правоохоронці просять зателефонувати на оперативну лінію 102 або звернутися у найближчий відділ поліції.