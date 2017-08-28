Сьогодні у Львові стартувала міжнародна конференція «СКУ в 50 років і далі: Європейський контекст»

Сьогодні, 28 серпня, у межах відзначення 50-ліття Світового Конгресу Українців, відкрилася міжнародна конференція «СКУ в 50 років і далі: Європейський контекст».

Участь в урочистому відкритті взяли голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, Президент СКУ Євген Чолій, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей, ректор Національного університету «Львівська політехніка» Юрій Бобало та представники духівництва, громадськості та діаспори.

«Ми не можемо переоцінити ту роль, яку відіграє українська діаспора в збереженні, примноженні, плеканні української історії, мови та культури. За що Ми надзвичайно Вам вдячні. Доба Незалежності принесла нові виклики. Нам з щодня доводиться відстоювати право нашого народу бути собою, бути українцями, незалежними та успішними. І ми вдячні, що у цій боротьбі Ви завжди є поруч. Світовий Конгрес Українців абсолютно гідно і повноцінно докладає усіх зусиль, щоб допомогти нам з тими викликами, які ми маємо зараз», – наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

У вітальному слові очільник Львівської області Олег Синютка звернувся до представників світового українства та наголосив на декількох основних аспектах в контексті святкування 50-річчя Світового конгресу. Зокрема, Олег Синютка зазначив:

«Найперша річ – це є інформаційний простір, який ми на превеликий жаль програли країні-агресору. І для того, щоб допомогти українському війську, для того, щоб допомогти українцям, нам сьогодні дуже важливо і це є неможливо без вашої підтримки, допомогти побачити Україну світу такою, якою вона є насправді. З Вашою підтримкою ми зможемо перевернути інформаційну картину. З Вашою допомогою ми донесемо світу, що є стабільною та безпечною державою».

У межах конференції передбачили 4 сесії, які ставлять за мету проаналізувати посилення українських громад у формуванні громадської думки в країнах проживання, українську освіту як чинник збереження національної ідентичності за кордоном, просування іміджу нової України у світі та захист людських прав: гуманітарні виклики перед Україною.

Також під час конференції визначать та розроблять дорожню карту діяльності СКУ на наступні 50 років.