У Краковці прикордонники знайшли викрадений елітний автомобіль (фото)

У пункті пропуску «Краковець» прикордонники Мостиського загону виявили викрадений «Рендж Ровер» української реєстрації. Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Учора на виїзд з України смугою руху «зелений коридор» прибув громадянин України на позашляховику 2011 року випуску. Перевіряючи документи, прикордонники з’ясували, що транспортний засіб перебуває у базі даних «Інтерполу». Чотири року тому «Рендж Ровер» викрали у Польщі. Після узгодження з черговим Укрбюро «Інтерполу» автомобіль вилучили слідчі Яворівського відділу Національної поліції України.