На Львівщині провели Європейські дні добросусідства

28 серпня у тимчасовому міжнародному пункті пропуску «Стаївка-Корчмин» відзначили Європейські Дні Добросусідства. Проща християнських громад України і Польщі згуртувала паломників, культурних діячів і представників влади.

Уже традиційно захід розпочався з урочистого відкриття кордону та зустрічі учасників Європейських днів добросусідства з польської та української сторони.

«Це гарна можливість, як для української, так і для польської сторони, поєднати культурні та історичні аспекти. Європейські дні добросусідства є своєрідною платформою для спілкування людей та народів, які мають багато спільного, а часто навіть взаємозалежного та неподільного. Окрім цього це можливість обговорити проблемні та хвилюючі питання, знайти точки дотику та просто з користю провести час», – розповів начальник управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської ОДА Тарас Олійничок.

Опісля усі присутні помолилися за мир і спокій для України, а також добросусідські стосунки між народами біля каплички Божої Матері. Представники духовенства освятили воду із чудодійного джерела, де, за переказами старожилів, Богородиця явилась мешканцям села.

«Щороку кожен, хто приходить сюди, прагне отримати благословення Божої Матері. Тут також є джерело, де жива вода після благословення оздоровлює кожну людину, і кожна людина, яка б у неї не була потреба, чи то духовна чи тілесна, отримає благодать Богородиці», – розповів настоятель храму св. Архістратига Михаїла с. Стаївка отець Михайло Коряцький.

Потішили гостей свята і виступи українських і польських аматорських колективів, майстер-класи від учнів Школи бойового гопака, виставки народного мистецтва, а також галицькі частування.