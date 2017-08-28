Музей Жовківский замок ліквідовують

Керівництво Львівської національної галереї мистецтв ліквідовує музей «Жовківський замок», який є в її структурі

За словами завідувачки відділу «Музей Жовківський замок» ЛНГМ ім. Б. Возницького Софії Каськун, припинити роботу музей має у жовтні.

«Юрист галереї ще на початку червня повідомив, що нашого відділу немає в новій структурі галереї. 15 серпня колектив повідомили, що наші посади скорочують і ми будемо звільнені з 16 жовтня. Директор (Тарас Возняк, – ред.) зі мною про це не говорив», – розповіла «Львівській газеті» Софія Каськун.

У відділі працює семеро людей, четверо з яких – охоронці. За її словами, наразі працівники ходять на роботу, музей приймає відвідувачів і проводить екскурсії. Одні з найцінніших експонатів музею – картини сучасних художників і графіків, а також макети Жовківського замку. Основна частина приміщень – площі для тимчасових змінних експозицій, дві кімнати присвячені історії Жовкви.

За словами Володимира Герича, директора Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві, Жовківський замок належить до заповідника, а відділ галереї орендує в них чотири кімнати, загальною площею близько 150 м кв.

Відділ Львівської національної галереї мистецтв є одним із двох музеїв, що розміщені у Жовківському замку.

«Заповідник теж має свій музей у замку. Експозиції обох музеїв частково перетинаються», – розповів Володимир Герич, зазначаючи, що поки що його офіційно не повідомили про ліквідацію відділу галереї.

Додзвонитись до директора ЛНГМ імені Бориса Возницького Тараса Возняка «Львівській газеті» наразі не вдалося.