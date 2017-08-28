Львівська міська рада перевіряє свавілля водія маршрутки (Відео)

У суботу, 26 серпня, водій маршрутного таксі 3А вигнав з автобуса пасажира. Випадок стався о 23:40 на одній із зупинок по вулиці Стрийській, що поблизу «Арени-Львів».

За словами очевидців, дискусія між пасажиром і водієм розпочалась через те, що під’їхавши до зупинки о 23:30, водій відмовився продовжити рух, оскільки маршрутка не була заповнена людьми вщент.

Під час дискусії з’ясувалось, що водій «приїхав загрузити автобус і вигрузити людей» за вказівкою диспетчера. Також він запевняв, що йому невигідно палити соляру і їхати начебто порожнім автобусом, хоча майже всі сидячі місця були зайняті, а частина пасажирів навіть стояла.

Після десятихвилинної дискусії з одним із пасажирів, водій просив не «чіпати» його, оскільки він міг вже давно «бути вдома». А під’їхав тільки для того, щоб «люди не мерзли». Не змігши відповісти на питання наполегливого пасажира щодо необхідної кількості людей в автобусі, водій наказав «розвернутись і табличку почитати». А тоді попросив вийти з автобуса, повернувши при цьому оплату за проїзд: «Не чіпайте мене, вийдіть з автобуса».

Після цього декотрі пасажири також вийшли з маршрутки.

Мотивував свою поведінку водій маршрутного таксі також тим, що на «Арені-Львів», де відбувався концерт «Українська пісня», перебувало ще багато людей. Тому він чекатиме десь до опівночі.

Як повідомили в управлінні транспорту, з перевізником було домовлено про додаткове курсування автобусів у нічний час, аби доставити львів’ян до центру міста після концерту. При цьому, за словами начальника відділу транспорту управління транспорту Львівської міської ради Ольги Кравецької, перевізник погодився вивозити людей «по мірі завантаженості».

«Завтра буде проведено розмову з водієм. Він міг стояти на зупинці деякий час, проте не півгодини», – повідомила Ольга Кравецька.