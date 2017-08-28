Львів’ян запрошують на Знесіння-Фест

Упродовж 10 вересня на території FESTrepublic усі охочі зможуть відкрити для себе мікрорайон Знесіння, пізнати його історію та долучитися до дискусії про можливості його розвитку. А ще – заспівати рідних і всім відомих пісень з Віктором Морозовим та просто добре провести час з сім’єю і сусідами.

Як зазначають організатори, програма фестивалю сформована так, що кожен зможе знайти для себе щось цікаве. Зокрема, передбачена освітньо-історична частина, яка власне і розпочне фестиваль цікавою лекцією від проекту «Локальна Історія». Усі відвідувачі зможуть дізнатися як саме виникло Знесіння та чому воно таке цінне для Львова.

Від 14:00 діятиме літературна сцена, що присвячена цьогорічному патрону фестивалю Олегу Лишезі. Своїми спогадами про поета та його творчість поділяться такі відомі постаті, як М.Кіяновська, К. Міхаліцина, близький друг В.Морозов та Д. Ткач. Модеруватиме літературну сцену Данило Ільницький.

Організатори підготували розваги і для наймолодших львів’ян. Враження та нові знання для них гарантовані. Дитяча зона передбачає безліч майстер-класів, наукове шоу, аніматорів та запуск ракет з самим Жаком Жаб’є.

Звичайно, що такий фестиваль не обійдеться без хорошої музики. Саме тому, знесінчани підготували подарунок для Львова та запросили справжнього батяра Віктора Морозова! Окрім цього на музичній сцені фестивалю Знесіння Фест виступатимуть Соломія Чубай, гурти Anima, «Три кроки в ніч» і The Glass.

Після запальних танців та співів усіх відвідувачів запрошують переглянути якісне кіно від Wiz-Art.

Упродовж усього дня відвідувачі зможуть поласувати смаколиками та справжніми знесінськими пляцками на ярмарку та придбати щось корисне собі до смаку.

Якщо ж ви не встоїте перед спокусою прогулятися парком Знесіння, організатори запропонують зробити це під час екскурсій, які проводитимуть в рамках програми Знесіння Фест.