Свято для родин АТОвців відбулося вчора у Львові

У Шевченківському гаю на День незалежності зібралися родини учасників АТО та Героїв Небесної Сотні. Тут для них ГО «Мій тато захищає Україну» організувала масштабну акцію «Україна – це ми».

Для дітей провели чимало майстер-класів. Зокрема вчили малювати пряники, майструвати ляльки-мотанки, плести намисто. А Львівська академія «Start_IT» разом із малюками робила анімаційні ігри та мультфільми. З найменшими гралися аніматори, юні актори показували виставу «Всі миші люблять сир», а також розіграли чимало призів. Майстри салону краси «Shamani» на галявині творили патріотичні зачіски як дорослим, так і маленьким красуням.

На сцені виступив духовий оркестр, а маленькі учасники акції випустили в небо голубів.

Потім для усіх ветеранів приготували смачний борщ та куліш.

За словами організаторів, на святкування зареєстрували близько 600 осіб.