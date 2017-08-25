Найочікуваніші українські прем’єри – 2017

З вересня – по 2 українські фільми щомісяця в кінотеатрах

Ухвалений нещодавно закон «Про державну підтримку кінематографії в Україні» дозволить забезпечити дві українські кінопрем’єри щомісяця. Про це в ефірі «Громадського радіо» заявляв заступник голови Держкіно України Сергій Неретін.

Що ж, гучна і багатообіцяюча заява! «Львівська газета» пропонує вам найочікуваніші українські кінопрем’єри 2017 року.

Уже на 26-ту річницю Незалежності України ми отримали подарунок від грузинського режисера Зази Буадзе – історичний бойовик «Червоний». Це екранізація однойменного роману Андрія Кокотюхи, який у 2012-му році отримав спеціальну відзнаку «За найкращий історико-патріотичний твір» Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова».

Прем’єра в Україні: 24 серпня

Режисер: Заза Буадзе

Жанр: історичний бойовик

Тривалість: 112 хвилин

Офіційний трейлер:

Події фільму розгортаються 1947 року. Двоє українців – Данило Червоний і Віктор Гуров – потрапили в табір ГУЛАГ. У них абсолютно різні долі: один раніше був членом Української повстанської армії (УПА) і народився на Заході України, а другий – радянський льотчик зі Сходу України, якому не дуже-то й близьке поняття патріотизму. Але доля звела таких людей разом. Нехай у них і різні ідеали, але їх об’єднує не лише спільна біда, а ще й країна, де вони народилися – Батьківщина. Коли чоловіки розуміють це, вони вирішують, що для виживання на каторзі потрібно допомагати один одному і разом протистояти всім труднощам. Жорсткий начальник табору майор Абрамов хоче знищити всіх «бандерівців» і ні перед чим не зупиниться. Тоді Данило Червоний очолює перший в історії бунт в ГУЛАГу, який перетворюється на справжнє повстання. У каторжан майже немає шансів на успіх, але у них є непереборне бажання змінити своє життя і перестати щодня проходити всі кола пекла.

А вже у вересні на широкі екрани вийде стрічка «Припутні» режисера Аркадія Непиталюка. Це перший повнометражний фільм в історії українського кінематографа де майже всі актори розмовляють суржиком. Режисер вважає, що це допоможе глядачеві поринути в культурну атмосферу маленького села, де місцеві жителі розмовляють саме суржиком.

Прем’єра в Україні: 26 вересня

Режисер: Аркадій Непиталюк

Жанр: соціальна драма, трагікомедія

Тривалість: 89 хвилин

Трейлер:

Фільм розповідає історію, як у селі Припутні за один день все змінилося. Три жінки, три покоління – бабуся, донька, онука. Вони живуть у закинутому Богом селі, з якого хочуть вирватися у велике місто. Проте життя готує труднощі та сюрпризи.

Припутень – це птах із роду голубів і героїв стрічки з цими дикими птахами, оскільки, як і припутні, вони ніде не можуть прижитися, і, перебуваючи на півдорозі від села до міста, не можуть відшукати свого місця. Це кінострічка про пошуки щастя. А щастя шукають усі.

Сюрприз очікує і на любителів фентезі – фільм «Сторожова застава» у кінотеатрах вже у жовтні

Прем’єра в Україні: 12 жовтня

Режисер: Юрій Ковальов

Жанр: пригодницьке фентезі

Тривалість: 100 хвилин

Трейлер:

Сонячне затемнення активізує магічний портал часу, і звичайний школяр Віктор з 21 століття потрапляє на тисячу років назад. У юному Олешку, могутньому Іллі і суворому Добрині Вітя легко впізнає билинних богатирів. Їхнє життя проходить в битвах з половцями, які за всяку ціну, за допомогою і зброї, і чорної магії, намагаються знищити русичів. Вітя опиняється в самому центрі неймовірних подій, вступає в битву з міфічним істотами і набуває справжньої мужності.

Фільм «Сторожова застава» знятий за мотивами однойменної книги Володимира Рутківського, відомого за пригодницьким циклом про джур: «Джури козака Швайки» (2007), «Джури-характерники» (2009), «Джури і підводний човен» (2010), «Джури і Кудлатик» (2014-2015).

Осінь втішить нас і стрічкою «Коли падають дерева» режисерки Марисі Нікітюк, яка минулого року отримала відзнаку в Каннах.

Прем’єра в Україні: осінь 2017 року

Режисер: Марися Нікітюк

Жанр: драма

Трейлер:

Події фільму розгортаються в українській провінції. П’ятирічна дівчинка Вітка стає свідком драми між її двоюрідною сестрою та бандитом. У кадрі – доля трьох поколінь, затиснутих у соціальних рамках.

Фільм поєднує етномотиви, народні вірування, дику природу та пострадянську руїну і кримінал, які вживаються поряд.

Марися Нікітюк водночас є й автором сценарію, який в минулому році переміг на десятому конкурсі ScripTeast Award ім. Кшиштофа Кешльовського, що проводиться під час Каннського фестивалю.

Над кінострічкою спільно працювали Україна, Франція, Польща та Македонія. Сценарій Нікітюк «Коли падають дерева» випередив проекти з семи інших країн та отримав 10 тис. євро на виробництво фільму.

Український глядач зможе побачити стрічку вже восени 2017 року.