Таланти українських політиків

Українські політики – це клондайк креативу

За 26 років Незалежності ми, здається, пізнали усі «глибини глибин» нашої політичної еліти (або ж такої, яка прагне потрапити на верхівку владного Олімпу). Однак, щойно починає здаватися, що вони досягли апогею досконалості, вони готують «рояль у кущах». І знову дарують нам нові перли свого лексикону.

Направду, небеса наділили наших політиків неабияким талантом. Тут тобі і хист самопіару, і талант мати мільйонні статки, попри «нищівну» декларацію, під час перегляду яких рука зубожілого пенсіонера простягає руку допомоги. Хоча, тут немає приводу для здивування… Якщо згадати оповідь «золотої ноги» Парасюка – це лишень віддяка Миколая за хорошу поведінку. Словом, «Нога прийде – порядок наведе!».

Постійно зачаровуєшся і витривалістю наших державних мужів: згадати хоча б їхні одвічні муки «ходоків» з коаліції в опозицію і навпаки. Це справді – талант! Ні взяти ні відібрати.

А от єдине, чим не наділили небеса наших обранців, – це талантом збагачувати власну країну і свій народ. Але хто з нас без гріха? Точніше – без таланту! Це – важливе уточнення! Напевне, це просто не їхня карма, а з такими розкладами які можуть бути претензії?!

«Львівська газета» пропонує нам знову доторкнутися до «струн тонкої душевної організації» людей, які творять нашу з вами історію. Згадаймо їхній безсумнівний талант словотворення, який щоденно вже 26 років збагачує нашу мову. Для зручності, Алфавіт у поміч.

А

Азірівка – це мова, якою говорить колишній прем’єр Микола Азаров, намагаючись вимовляти по-українські російські слова. Алгоритм доволі простий, і в інтернеті є українсько-азірівські словники.

Азаров ніколи добре не говорив українською мовою, але з часом зрозумів, що якщо буде балакати як розумово відсталий, то цим відверне увагу від своєї злочинної економічної політики. В добірці такі терміни як «папєрєднікі», «не треба скігліти», «Да пашлі ви» (їх див. нижче).

Астанавітєсь – фраза, яка позначає безславне закінчення політичної кар’єри. Вперше цей вислів вжив Янукович у відеозверненні до української влади, записаному у Ростові-на-Дону.

Фраза Астанавітєсь стала лейтмотивом цьогорічного хіта українського гурту ESTRADARADA «Вите Надо Выйти».

Б

Батя, я стараюсь! – коротка розповідь Людмили Янукович про те, як чоловік привітав її з днем народженням. Це другий перл, після наколотих апельсинів 2004 року, екс-першої леді.

Бє-бє-бє – найпромовистіший діалог вірменина та грузина, в якому кожен доводив, хто з них більший українець. Міністр МВС Арсен Аваков (етнічний вірменин) і тодішній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі (грузин) посварилися під час засідання Національної ради реформ України в грудні 2015 року. Аваков виплеснув в обличчя опонента склянку води і зажадав «забиратися з його країни». Саакашвілі у відповідь звинуватив главу МВС у контролюванні незаконних збройних формувань.

Саме цей діалог дав новий виток творчості одеським музикантам, які змонтували кліп під назвою Glass Of Water («Стакан з водою») за участю героїв перепалки.

В

Вони хочуть впихнути невпихуєме – знаменита цитата спікера Івана Плюща, вперше озвучена в ефірі радіо «Свобода», стосувалася обговорення одного із законопроектів. Фраза, як то кажуть – на віки.

Д

Да пашлі ви – «шановне» звернення у грудні 2006 року на той момент першого віце-прем’єр-міністра Миколи Азарова до парламенту. Тема була животрепетна – бюджет наступного року. Да пашлі ви – головне досягнення Азарова у плані творення крилатих виразів

«Депутат Заєць! Не стрибайте по залу! Ви ж не в лісі…». Ще одна легендарна фраза Івана Плюща, сказана «рухівцю» Івану Зайцю, відомому своєю достатньо експресивною манерою поведінки. Плющ взагалі дуже «любив» цього народного депутата. Коли Іван Заєць обіймав пост міністра екології, Іван Степанович не утримався від зауваження: «Які Зайці, така й екологія».

Донбас порожняк не гоне – авторство «легітимного» Януковича. Проффесор Віктор Федорович виголосив її у 2002 році після матчу «Шахтар» – «Динамо», що завершився перемогою донецької команди. Щоправда, пізніше про футбол забули. А «порожняк» епохи «покращення» настав значно пізніше.

Й

Йовбак – озброєний чоловік у спортивних штанях, камуфляжі та з гвинтівкою у руках (не плутати з милими на його тлі й інтелігентними спортсменами – тітушками). Основною зовнішньою відмінністю «йовбака» від «тітушки» є наявність вогнепальної зброї: «йовбаки — це озброєні тітушки».

Термін “йовбак” увійшов у наше життя після стрілянини в Мукачевому у 2015 році і завдячує своїй появі закарпатському мисливцю Йовбаку Миколі, що став героєм інтернету:

Офіційна версія від тодішнього прес-секретаря МВС Артема Шевченка – йшов мисливець Йовбак лісом, почув постріли, прибіг на пост ДАІ – а там ментів купа. І почав Йовбак ментам допомагати – в спортивному костюмі (ну, на полюванні був, що тут незрозумілого) і з особистим автоматом.

Наголошуємо: категорично забороняється плутати йовбаків з милими тітушками.

Йолка – відома обмовка біглого «проффесора», який на нараді протягом десяти секунд не міг згадати слова «ялинка». Відтоді «йолкою» називають новорічну ялинку, що була встановлена з нагоди Нового 2014 року на майдані Незалежності, а потім каркас цієї ялинки, який простояв до 14 серпня 2014 у зв’язку з подіями Євромайдану.

Хоча, кажуть, що «йолка» – то була не обмовка. Як усе відбувалося насправді – тут:

К

Кофе будешь пить?– авторство олігарха Ігоря Коломойського, в народі просто – Бєні. Креативне запрошення адресувалося депутату від БПП Мустафі Найєму в ніч на 23 березня 2015 року в Києві під будівлею компанії «Укрнафти». Відтоді столицею почали їздити автокав’ярні, які пропонували випити каву по-Коломойськи.

Куля в лоб – так куля в лоб – фатальна фраза екс-прем’єра Арсенія Яценюка, який приречено пообіцяв іти в атаку на Грушевського, якщо переговори з владою Януковича не увінчаються успіхом. Переговори провалилися, а Яценюк на Грушевського так і не з’явився. Кулявлоб – епічний провал Яценюка після соціальних ініціатив його Кабміну. Напевне, саме після фрази «Куля в лоб – так куля в лоб» у Росії Яценюка оголосили «брутальним чеченцем».

М

Маємо те, що маємо – чи не найвідоміша фраза в сучасній українській історії , яку нам подарував перший президент України Леонід Кравчук. Він виголосив її у червні 1994 року. Це трапилося незадовго до першого туру дострокових президентських виборів, на яких Кравчук програв Леонідові Кучмі. Парадокс в тому, що фразу потім приписували і Кучмі, але Леонід Макарович наполягає на авторстві. Пізніше він навіть книжку видав з аналогічною назвою.

Моль, скотиняка – яскравий радикальний влив на чистильника килимів Віктора Ющенка. Фраза відображає будні колишнього президента, де він у білій сорочці та світлих брюках завзято пилососить килим, промовляючи: «Моль, скотиняка».

Як підкреслила прес-секретар Ющенка Ірина Ваннікова: «Президент Ющенко власноруч рятує українські старожитності. Бо «міль-скотиняка» пожирає нашу спадщину!». Такий собі трилер:

Н

Не треба скігліти, треба браті лопату … Головний меседж Азарова до маленьких українців

П

Папєрєднікі – Головна причина провальної політики уряду Миколи Азарова.

Послухайте мій голос! Де ви бачили під … ста з таким голосом – баритональним басом?! Практично камінг-аут Олега Ляшка, якого часто звинувачують у нетрадиційній сексуальній орієнтації. А тут, як кажуть, усі засоби хороші – якщо потрібно, то й такий аргумент, як голос рідкісного тембру, в хід піде.

Пропало всьо – фраза, в якій сконцентрувався весь драматизм несподіваного фіналу в серіалі про створення широкої коаліції 2009 року. Технічний відеозапис Юлії Тимошенко, що з’явився в мережі, який зроблено перед її зверненням до народу 7 червня. Звертаючись до режисера, прем’єр вигукнула, що перед нею зник текст на суфлері:

Після відеоролика Тимошенко вирішила відмовитися від технічного суфлера

Путін – Ху..ло – саме так співали фанати харківского футбольного клубу «Металіст» 4 квітня 2014 року. Перед матчем «Металіст» – «Динамо» (Київ) у Харкові ультрас провели спільний марш центром міста. Пісня стала популярною у всьому світі. Хіт, як годиться, став натхненником для безлічі ремейків та реміксів. Звідти пішла й абревіатура: ПТН ПНХ – нею і досі обписують паркани в Україні та Росії.

Пісеньку порівнюють зі знаменитою картиною Іллі Рєпіна »Запорізькі козаки пишуть листа турецькому султану».

Без цієї пісні зараз не відбувається жодний футбольний матч.

С

Скотиняка – практично Alter ego головного радикала країни Олега Ляшка. Саме від вживання слова «скотиняки» його свого часу просили відмовитися, бо слово часто підхоплюють діти. Український політолог Кирило Сазонов навіть написав про це у своєму Facebook та пояснив, що його дочка думала, що «скотиняка» – це такий котик. Загалом Ляшко завжди тішить нас своїми дотепами, найкращі з них:

Страуси і Янукович. А точніше: Что плохого, что я поддерживал страусов?. Це чи не найкраща заява Януковича після прес-конференції в Ростові.Того разу Віктор Федорович перевершив сам себе: не просто корчив гримаси і ламав ручки, а розповів захопливу історію про підтримку страусів у Межигір’ї.

Сучий пес, я тебя на ноль помножу – головна фраза у лексиконі харківського мера Геннадія Кернеса, в народі просто – Гєпа. 2012 року цією фразою він «звернувся» до директора КП «Харківміськліфт» Анатолія Кандаурова. Хоча психологи кажуть, що це – звичайний стиль управління Кернеса. Найкращі висловлювання Кернеса – тут:

Т

Тітушки – спортсмени, найняті політиками для вирішення брудних силових питань (не плутати з йовбаками)

Текст по-дебільному написаний – фраза Михайла Добкіна, на той момент кандидата на пост мера Харкова, адресована Геннадієві Кернесу під час підготовки передвиборного ролика.

У

У мене є два заступники, чотири з яких уже місяць лежать в Кабінеті Міністрів і яких призначити неможливо. Не знаю, чому. Це свого роду акт непокори Віталія Кличка, який висловлює невдоволення тим, що не може призначити собі заступників, які вже місяць «лежать в Кабінеті Міністрів». Чому вони там лежать, столичний мер не уточнив. Також не уточнив дивну арифметика, коли чотири заступники чарівним чином входять у число двох.

Звісно, заняттям у школі брати Клички віддавали перевагу спорту. Бентежить тільки те, що найпростіші арифметичні дії викладають уже в першому класі…

Про лежачих в Кабміні заступників та інші перли Віталія Кличка – тут:

Ц

Ці руки нічого не крали – фраза яка належить третьому президенту України Вікторові Ющенку, сказана під час теледебатів у 2004 році. Буквально через кілька років цю фразу йому згадували з посмішкою. Додала скептицизму стосовно «некрадучих рук» Ющенка недобудована «Лікарня майбутнього», в яку вклали сотні мільйонів гривень, а також збудовані дачі президента під Києвом і в Карпатах.

Ю

Юля! Юля! Мабуть, найкраща фраза скандального банкіра, двічі «фронтовика» прем’єра-камікадзе – Яценюка. Це справді епічно:

Я

Я – гідний батько, у мене вийшло 5 дітей. Це у мене виходить – фраза яка належить третьому президенту України Вікторові Ющенку.

Я і моя команда… молода… щось робимо… важливе… – один із перлів колишнього мера Києва Леоніда Черновецького, або, як його з любов’ю називали кияни, – Льоні-Космоса.

Я живой! Я легитимный! Фраза, якою Янукович вирішив довести, що він повертається у політику і там самим завдає «нового удару».