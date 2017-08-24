Музика незалежності

Музика невід’ємна частина української реальності – надихаємося, любимо, творимо, воюємо, здобуваємо перемогу, живемо – під найрізноманітніші музичні ритми. 24 серпня, коли Україна відзначає найбільше державне свято – День Незалежності нашої країни – Львівська газета та радіо FM Галичина пропонують добірку пісень, які, на нашу думку, можна назвати музикою незалежності!

Це пісні, які створені музикантами незалежної України, які стали уже улюбленими хітами багатьох поколінь, а також музика молодих українських виконавців, які тільки здобувають популярність у масового слухача, але безумовно залишаться у пам’яті надовго і їх уже можна записувати до переліку найкращих! Будьмо незалежними з якісною українською музикою! Партнер проекту – торгова марка “Скиба”.

Jamala – Шлях Додому

Росава – Наша Україна

ONUKA – Svitanok

Pianoбой – Вітчизна

Мері – Я з України

ТіК – Люби Ти Україну

Брія Блессінг – Ми Україна

Mad Heads XL – Україна Єдина

Тарас Чубай – Я Піду в Далекі Гори

The Hardkiss – Журавлі

Тіна Кароль – Україна Це Ти

Тарас Петриненко – Україно

Скрябін – Сам Собі Країна

Гайтана – Україна

Антитіла – Вибирай

O.Torvald – Наші Люди Всюди

Jamala –1944

Океан Ельзи –”Незалежність”

Океан Ельзи “Мить”

ВВ – Країна Мрій

Українські Співаки – Оберіг