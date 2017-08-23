В області розпочався профілактичний рейд «Урок»

Цьогоріч у Львівській області вже традиційний рейд «Урок» відбуватиметься в три етапи

Перший уже розпочався і триватиме до 1 вересня. Він, зокрема, передбачає обстеження житлово-побутових умов проживання дітей у сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах, а також заходи щодо надання дітям із цих сімей адресної допомоги в підготовці до навчального року та осінньо-зимового періоду.

Про це повідомив начальник служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Володимир Лис.

«На другому етапі, з 1 до 15 вересня 2017 року, ми виявлятимемо дітей, які з 1 вересня не почали навчання у школах та професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації, – розповів Володимир Лис. – Третій, завершальний етап, триватиме упродовж вересня-жовтня. Його завдання – повернення або влаштування дітей до навчальних закладів, закладів соціального захисту, усунення причин і умов, внаслідок яких діти не навчались, а також притягнення до відповідальності батьків або осіб, що їх замінюють, посадових осіб за порушення прав і законних інтересів дітей».

Окрім дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, працівники служби у справах дітей спільно з дотичними структурами сприятимуть в охопленні навчанням дітей із внутрішньо переміщених сімей, а також дітей, батьки яких загинули під час Революції Гідності.

Варто зазначити, що у 2016 році під час проведення Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок» у Львівській області виявили 50 дітей, які з різних причин не приступили до навчання.