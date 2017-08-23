Уперше дві області України подадуть спільний проект із залученням коштів ЄС

Львівщина та Луганщина реалізовуватимуть спільні проекти та ініціативи в освітній сфері

Відповідну декларацію про наміри підписали очільник Львівської обласної ради Олександр Ганущин та голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз у середу, 23 серпня, в межах візиту делегації Львівщини на Луганщину.

Декларація передбачає спільну підготовку проекту «Схід і Захід разом: будуємо довіру зі шкільної парти», що його подають на конкурс проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за кошт державного бюджету, отримані від Європейського Союзу. До слова, це вперше області спільно подають проект на залучення зовнішніх джерел фінансування для спільних проектів.

У межах проекту запланована низка заходів. Зокрема, йдеться про підвищення рівня освітньої співпраці між регіонами шляхом встановлення обладнання для проведення відеоконференцій та інтерактивної дошки у 30 класах для вивчення історії та української літератури пілотних середніх шкіл та проведення ремонтних робіт у цих приміщеннях. Також планується організація літніх шкіл у Львівській області та Республіці Польща для вчителів історії та української літератури зі шкіл Львівської та Луганської областей з метою обміну досвідом та кращими практиками викладання гуманітарних дисциплін.

Окрім цього, школярі з Львівської та Луганської областей зможуть провести час в інтеграційних літніх таборах «Літня академія» задля реалізації спільних проектів, формування дружніх відносин та підвищення рівня довіри між молоддю обох регіонів.

У межах міжрегіональної співпраці сторони домовилися провести конкурс «Історія моєї малої батьківщини» та конкурсу мовознавства серед учнів 9-11 класів, а також спільні краєзнавчі табори.

Нагадаємо, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, депутати, працівники апарату облради, керівники районів області, волонтери вирушили на схід України.

Численна делегація з Львівщини зустріне державне свято з військовими та місцевими мешканцями на Луганщині.

Програма перебування передбачає участь в офіційних святкових заходах, відкриття дитячих майданчиків у Новотошівському та Новому Айдарі, встановлення у Новотошківському обеліска на місці загибелі військовослужбовців із Львівщини, відкриття на горі Карачун пам’ятного знаку екіпажу підполковника Андрія Бєлкіна на Мі-8МТ тощо.