У Львові припинили діяльність салону еротичного масажу (ФОТО)

Клієнтами закладу в основному були іноземці

22 серпня у Львові затримали чотирьох осіб, один з яких є громадянином Ізраїлю, а також працівників салону еротичного масажу, в якому надавали платні сексуальні послуги. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Їх затримано в рамках кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.2 ст.303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1.

Встановлено, що клієнтами закладу в основному були іноземці. Вартість години послуг коштувала від 900 гривень, з яких 30 відсотків отримували дівчата-масажистки.

Правоохоронці затримали іноземця в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу. З іншими правопорушниками проводять слідчі дії. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, протягом серпня на території Львівщини проходять загальнодержавні профілактичні заходи під умовною назвою «Мігрант», метою яких є зменшення негативного впливу етнічної злочинності на криміногенну ситуацію в регіоні та державі загалом.