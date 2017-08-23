У Львові на хабарі спіймали співробітника СБУ (відео)

Співробітники управління внутрішньої безпеки та управління СБУ в Львівській області спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі співробітника спецслужби. Про це інформує прес-центр СБУ.

Правоохоронці з’ясували, що старший оперуповноважений вимагав десять тисяч доларів США та перереєстрацію елітного авто від власника одного з львівських розважальних закладів. У таку суму капітан оцінив вирішення питання щодо закриття відкритого кримінального провадження та забезпечення подальшої безпроблемної роботи закладу.

Співробітники спецслужби затримали хабарника у місті під час отримання грошей та провели обшуки за місцями його роботи та проживання. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 189 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Старшого уповноваженого затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення капітану про підозру та обрання запобіжного заходу.