Туристам проклали шлях до головного осередку пропаганди ОУН-УПА

Сьогодні, 23 серпня, на Львівщині урочисто відкрили новий туристичний шлях

Довжина шляху – 15 кілометрів, він пролягає через село Корчин – Бункер ГОСП – Малу Річку – гору Перехресну – Сколе. Про це інформує прес-служба ЛОДА.

Туристичний шлях проходить через визначні місця періоду національно-визвольних змагань, зокрема місце, де розміщувався бункер Головного осередку пропаганди ОУН. Там неодноразово проводили наради за участі головного командира УПА Романа Шухевича.

Дещо раніше в Національному природному парку «Сколівські Бескиди», біля підніжжя гори Кичера (околиці села Корчин) заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський, місцева влада та громадські активісти домовилася спільно працювати над впорядкуванням бункера Головного осередку пропаганди ОУН-УПА, який віднайшли у 2012 році активісти за спогадами учасниці тих подій, друкарки Дарії Малярчин-Шпиталь.

Було розроблено й облаштовано навігаційними знаками й інформаційними стендами пішохідний шлях від с.Корчин до бункера і до гори Парашка відповідно до норм національного стандарту. Цей маршрут також внесуть у реєстр туристичних шляхів області, який разом з іншими туристичними шляхами національного парку служитиме інфраструктурною основою для гірського мандрівництва, зокрема відомого туристичного маршруту «Горами нашої слави».

У травні 2012 року група ентузіастів зі Стрия, Моршина та Львова зробила сенсаційне відкриття – знайдено місце розташування бункера Головного осередку пропаганди ОУН-УПА вражаючих розмірів (35 метрів завдовжки та 5 метрів завширшки). Процес пошуку бункера докладно описав керівник пошукової експедиції, депутат Львівської обласної ради, член оргкомітету Всесвітнього фестивалю українських кредитних спілок Богдан Сидорак.

Цей бункер війська НКВС розкрили 7 квітня 1948р. і детально замалювали у звітах. Окрім цього, мешканка Трускавця, учасниця підпілля, друкарка ГОСП Дарія Малярчин – «Дарка» написала спогади про цю сторінку історії визвольного руху.

Із цією метою на пошуки місця розташування бункера 29 квітня 2012 року в с. Корчин прибули активісти зі Стрия, Моршина, села Довге.

Група, до якої увійшло 14 осіб, вирушила на пошуки бункера. Вони дійшли до урочища «Малий жолоб», де, за описом «Дарки» і розповідей односельчан, він колись був розташований. Там члени експедиції побачили провали землі та значне скупчення каміння, яке могло утворитися після викопування бункера. Однак без спеціальних пошукових приладів знайти його було неможливо.

Тож 29 квітня 2012 року експедиція з пошуку бункера ГОСП на горі Кичера визначила район пошуку, але самого бункера не знайшла. 12 травня вона знову вирушила в Корчин.

«Ми на умовному місці. Перед нами декілька значних за обсягом ям з’єднаних коридором. Зі слів нашого провідника, ці провали він уже бачив в середині 80-х років минулого століття. Проводимо обміри виявлених провалів землі, зіставляємо їх зі схемою бункера – все збігається. Але, щоб зняти всякі сумніви, робимо шурфування по центру ями, ближчої до потічка. Уже перші шари ґрунту дають нам підтвердження про бункер. Ми знаходимо металеві гаки та відрізок проводу», – описував Богдан Сидорак.

На місці, де мала розташовуватися пічка, члени експедиції виявили на глибині 0,5 м правильно укладені камені, подекуди цеглу. На деяких каменях – почорніння від вогню. Так дослідники переконалися, що вони на місці бункера ГОСП. Подальші роботи проводила уповноважена організація – комунальне підприємство «Доля» Львівської обласної ради, яке спеціалізується на пошуках і впорядкуваннях поховань та місць національної пам’яті.

З-поміж тих, хто бував у цьому бункері й загинув, захищаючи рідну землю й ідею Української держави – Петро Федун («Петро Полтава», загинув 23.12.1951р.в с.Новошини на Жидачівщині), Осип Дяків («Горновий», загинув 28.11.1950р. с.Великополе на Яворівщині), Богдана Світлик («Доля», загинула 29.12.1948 р. с.Либохора, Сколівщина), Хризанф Гонтар («Професор», загинув 29.09.1948 р. с.Ліповець, Чехія), Надія Якимович («Надя», загинула 08.08.1951 р. с.Слобода Долинська, Долинщина), Роман Шухевич («Тур», загинув 05.03.1950 р. с.Білогорща біля Львова), Олександр Гасин («Лицар», загинув 31.01.1949 р. м.Львів), Іван Корчинський («Корчак», загинув 05.07.1947 р. с.Корчин, Сколівщина), Іван Лаврів («Нечай», загинув 15.05.1949 р. с.Корчин, Сколівщина), а також: «Волос», «Лис», «Чуприна», «Клименко», «Довбуш», «Шуліка», «Беркут», «Всеволод», «Зенк», «Грузин», «Степовий» та інші.

Місце розташування бункера увійде в туристичний маршрут «Горами нашої слави» (Ясна гора, Яворина, Магура, Маківка, Захар Беркут, Лопата, Скелі Довбуша, Ключ, Кичера, Парашка).